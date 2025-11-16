Trump'tan Venezuela'ya Askeri Operasyon Mu Geliyor?

CNN'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yaptığı çok sayıda üst düzey brifing ve Karayipler'de artan ABD güç gösterisinin ardından Venezuela'da nasıl bir eylem planı uygulayacağına dair karara vardığını belirtti.ABD'li yetkililerin, CNN'e verdikleri bilgilere göre, Trump bu hafta Venezuela'daki askeri operasyon seçenekleri hakkında bilgilendirildi. ABD Başkanı'nın ayrıca, Maduro hükümetini devirmeye yönelik geniş çaplı kampanya başlatmanın risklerini ve faydalarını değerlendirdiği bildirildi.Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den oluşan küçük bir grup, çarşamba günü Trump'ı bilgilendirdi. Daha geniş bir ulusal güvenlik ekibi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer de perşembe günü Trump ile görüştüHer iki toplantıda da Trump ve ekibi seçeneklerini gözden geçirdi.Trump'a Venezuela için geniş bir seçenek yelpazesi sunuldu: Hükümete ve askeri tesislere hava saldırıları veya Maduro'yu doğrudan hedef alan bir girişim.Bu gelişmelerin gölgesinde ABD ordusu, Pentagon'un 'Operation Southern Spear' (Güney Mızrağı Operasyonu) olarak adlandırdığı operasyon kapsamında bölgeye ondan fazla savaş gemisi ve 15.000 asker sevk etti.ABD Başkanı, cuma günü Venezuela'ya yönelik olası bir müdahale planı olup olmadığına dair sorulara kesin cevaplar vermeyerek, 'Ne olacağını size açıklayamam fakat bazı düşünceler mevcut' diye yorum yapmıştı.Trump, kendileri açısından ABD'ye uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik girişimlerin önemli olduğunu belirten Trump, 'Ne olacağını söyleyemem ama uyuşturucunun ABD'ye girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik' ifadelerini kullanmıştı.Son haftalarda ABD, Karayipler'deki deniz gücünü topladı. Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, bu hafta başında bölgeye ulaştı. ABD Donanması'nın 'en ölümcül savaş platformu' olarak tanımlanan savaş gemisi dışında, ABD bölgede yaklaşık 15.000 asker, bir kruvazör, muhripler, bir hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve bir taarruz denizaltısı dahil ondan fazla savaş gemisi topladı.Ayrıca, Karayipler'e odaklanmanın bir parçası olarak Puerto Rico'ya 10 F-35 savaş uçağı konuşlandırıldı.CNN, Trump'ın başarısızlıkla sonuçlanabilecek ya da ABD askerlerini riske atabilecek adımlardan çekindiğini belirtti.Uzmanlar, bu seviyedeki askeri yığılmanın önemli olduğunu ifade ediyor.Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Kıdemli Ortak Eric Farnsworth, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Hem ölçek hem de hız açısından şaşırdım ve bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bu yüzyılın en önemli yığılımı. Aslında, 1989'daki Panama işgaline kadar benzer bir şey bulamazsınız.' ifadelerini kullandı.Buna karşılık Venezuela, asker, silah ve teçhizatın toplu seferberliğini başlattığını açıkladı.