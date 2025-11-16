Eskişehir'de Trafik Magandaları! Hem Suçlu Hem Güçlü...

Trafik magandaları bu kez Eskişehir'de ortaya çıktı...Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sedan otomobil yolda dönüş yapmak için karşı şeride doğru hamle yaptı.Sedan otomobil, hamle sırasında şeridinde ilerleyen panelvan araca yandan çarptı.Çarpmanın etkisiyle panelvan araç kaldırıma doğru savruldu.Savrulan aracı gören ve kaldırımda yürüyen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Kaza sonrası sedan aracın sürücüsü, panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek bağırmaya başladı.Daha sonra araçtan inen bir grup, yine panelvanın sürücüsünün üzerine yürüyerek tehdit etti.Araçla olay yerinden ayrılmaya çalışan şahıslar, başka otomobile çarptı.Kaza için olay yerine polis ekibi sevk edildi.