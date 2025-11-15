Ömer Çelik, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı

15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ilan etti.KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu.Bugün ise, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlanıyor.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Ömer Çelik, "KKTC yoluna güvenle devam ediyor" ifadelerini kullandığı mesajında, ayrıca şu sözlere yer verdi:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun! Kıbrıs Türkleri'nin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor.Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz."ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ İSE HÜRMETLE ANIYORUZ"Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz.Şehit Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman Gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz.