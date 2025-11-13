Kök hücre bağışlayarak bir hastaya hayat olmuş! 20 kahraman şehitten geriye yürek burkan hikâyeler kaldı

Azerbaycan'dan dönerken, Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden geriye yürek burkan hikâyeler kaldı. Şehitlerden, evli ve 2 kız çocuk babası Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın 2 yıl önce kök hücre bağışlayarak bir hastanın hayatını kurtardığı ortaya çıktı. 2013'te bağışçı olan Yağız'ın kök hücreleri, 10 yıl sonra bir hastayla uyumlu çıktı.Başarılı geçen naklin ardından hasta sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği teşekkür belgesini paylaşan Yağız duygularını, 'Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabbim kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin' sözleriyle dile getirdi.Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz (41) evli ve 13 yaşında bir çocuk babasıydı. Son olarak geçen pazar, oğlunun doğum gününü kutlamış, ardından da ailesiyle 'Cuma günü yanınızdayım' diyerek görev için Azerbaycan'a gitmişti. Acı haber, İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Fenalaşan anne ve babası hastaneye kaldırıldı. Dayısı Aydın Devrim, 'Pilot olmak hayaliydi. Vatanını milletini seven, bu vatan için çalışan biriydi. Oğlu da onun gibi pilot olmak istiyor' dedi.Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) eşi Göknur Uslu hamileydi. 4 ay sonra baba olacaktı. Şehadet haberi, Bursa'da yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya ulaştı. Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38) evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehadet haberi, Kayseri'de, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen'e verildi. Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik ederken, haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Şehidin baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Adil Kandemir, 'Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Evladımız, evlatlarımız vatan için cennete gidecek. Geçen yıl evlenmişti. Hayallerinin hepsini kısa sürede gerçekleştirdi. Bu yıl Japonya'yı gezdi. Dünyayı gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum' dedi.Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) geçen yıl evlenmişti ve 3 kardeşi vardı. Şehadet haberi, Kayseri'deki eşi Fatma Özcan'a verildi Eskişehir'deki babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a da acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi.Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (54) evli ve 2 çocuk babasıydı. İki ağabeyi emekli astsubay, bir ağabeyi ise emekli imamdı. Şehadet haberini alan hastanede tedavi gören annesi Samiye Özcan gözyaşlarına boğulurken, babası Ahmet Özcan, 'Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekânı cennet olsun. Oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim, şehit babası olmam' diye konuştu.Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kayseri 12. Hava Üs Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Acı haber Niğde'de yaşayan ailesine ulaştı. Özkan, Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü'nde toprağa verilecek.Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) evli ve bir çocuk babasıydı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Köyü'nde yaşayan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, oğullarının şehadet haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut hastaneye kaldırıldı. Büyük üzüntü yaşayan baba Ünal Aykut askerlere sarılarak, 'Zaten siz de benim oğlumsunuz. Vatan sağ olsun' diye ağladı. İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babasını arayıp 'Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?' diye sorduğu, sosyal medya hesabındaki son paylaşımının da 'Buğday ekip gelicem...' olduğu öğrenildi.Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Merzifon'da görev yapıyordu. Şehadet haberi memleketi Sakarya'daki baba evine ulaştı. Anne ve babası ise acı haberi ziyarete gittikleri Gümüşhane'deki yakınlarının yanında öğrendi.Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32), Kayseri'de yaşayan hamile eşine acı haber, sağlık personeli eşliğinde verildi. Altıok'un Samsun'daki baba ocağına da şehadet haberi ulaştı. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.-NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Müttefikimiz Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.-Fransa, askeri kargo uçağının düşmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi: Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir.-İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani: Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyorum.-ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.-Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği taziye mesajı yayımladı: Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz.-Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi: Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi haberini derin üzüntüyle karşıladım. Kırgızistan halkı ve şahsım adına, size, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.-Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlıkları taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.-Sudan, askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.