İPhone İçin Renk Müjdesi!

Apple, iPhone 17 Pro modellerinin arka tasarımında ortaya çıkan ve birçok kullanıcının şikayet ettiği renk farklılığını iPhone 18 Pro serisinde ortadan kaldırıyor. Mevcut iPhone 17 Pro modellerinde MagSafe şarj özelliği için arka yüzeyde kullanılan cam kesiği, telefonun alüminyum çerçevesi ve Ceramic Shield camı arasında gözle görülür bir renk ayrımına neden olmuştu. Bu tasarım detayı, estetik açıdan eleştiriliyordu.Yeni gelen raporlara göre, Apple bu durumu iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile değiştiriyor. Şirket, arka cam değiştirme sürecini yenileyerek cam ve alüminyum çerçeve arasında daha bütünleşik bir görünüm elde ediyor.Bu da demek oluyor ki, iPhone 18 Pro ve Pro Max’te renk farkı bu denli belirgin olmayacak. Çin kaynaklı başka bir söylenti de bu iddiayı destekliyor ve Ceramic Shield’ın hafif şeffaf bir tasarıma sahip olacağını belirtiyor. Bu değişiklik, telefonun arka yüzeyine daha estetik ve tek tip bir görünüm kazandırıyor.Öte yandan, iPhone 18 Pro serisinin teknik özellikleri hakkında da önemli bilgiler geliyor. Her iki modelin de TSMC’nin en yeni 2 nm süreciyle üretilen A20 Pro çipe sahip olduğu bildiriliyor.Ayrıca, Apple’ın bu modellerde Qualcomm modem yerine kendi geliştirdiği C2 modemini kullanacağı belirtiliyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.