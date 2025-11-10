CHP'nin Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aylardır süren kurultay davası, geçtiğimiz ay sonuca bağlandı.Aylarca 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun' geri döneceğine yönelik iddiaların ortaya atıldığı dava, reddedildi.Bugün ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.Davanın gerekçeli kararında istinaf yolunun açık olduğu ifade edilerek, 'Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok.' denildi.Gerekçeli kararda, istinaf yolunun da açık olduğu belirtildi.15 Eylül'de gerçekleşen bir önceki duruşmada mahkeme, davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebini reddetmişti. Mahkeme, ayrıca her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesinin bir sonraki duruşmaya kadar mahkemeye sunulmasını istemişti. Bu listeler dava dosyasına girdi.Mahkeme öncesinde CHP Parti Meclisi, 39'uncu olağan kurultayı toplama kararı aldı. Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.Dava, 38'inci Olağan Kurultay (4-5 Kasım 2023) ve 21'inci Olağanüstü Kurultay (6 Nisan 2025) nedeniyle açıldı.Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38'inci kurultayda şaibe karıştırıldığı iddiasıyla dava açmıştı.Delegelerin oylarını rüşvet karşılığında sattığı öne sürülmüştü. Bu davalar daha sonra Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını savunarak kurultayın mutlak butlanla iptal edilmesini talep ediyor. Ayrıca eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesini istiyorlar.Davanın ilk duruşması 26 Mayıs'ta görüldü. İlk duruşmada ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.30 Haziran öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi hakkında, delegelere oy karşılığında para verildiğine dair iddianame tamamlandı.Mahkeme, dosya üzerindeki görevsizlik kararına itirazı beklemek için duruşmayı 8 Eylül'e, ardından 15 Eylül'e erteledi.15 Eylül'deki duruşmada mahkeme, ihtiyati tedbir talebini yeniden reddederken, her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istedi. Bu liste dava dosyasına girdi.