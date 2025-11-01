Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması erken başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, zorunlu kış lastiği uygulaması artık erken başlıyor.Bundan böyle kış lastiği zorunluluğu, önceki 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri yerine artık 15 Kasım – 15 Nisan arasında uygulanacak. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkartılmış oldu.Bilindiği üzere söz konusu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdı. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıktı. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.İl sınırları içinde kış lastiği uygulaması ise valilikler tarafından belirleniyor. Valilikler, söz konusu uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilecekler.Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu.Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunması sağlanmalı.