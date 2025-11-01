Mahkemede şova izin verilmeyecek! Yeni düzenleme geliyor

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir 'siyasi şova' dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, 'Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir' denildi.Yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek. Bakırköy Başsavcılığı, bu bilgilere göre ve de aynı tarihte yapılacak diğer mahkemelerin bildirdiği sayısal verilerle beraber 9 duruşma salonundan uygun olanını ihtiyaca ve koşullara uygun şekilde planlayarak, ilgili mahkemelere bildirecek.Diploma davası sırasında, 59. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ali Doğan'ın ısrarla 1 numaralı, bin kişilik büyük duruşma salonunu talep etmesi tartışma yaratmıştı. Sanık sayısı yalnızca bir ve tutuksuz olmasına rağmen, duruşmanın 947 kişilik en geniş salonda yapılması, mahkeme disiplinini zedeleyen kalabalık görüntülere neden olmuş, yargılama salonu sloganlar, alkışlar ve politik tezahüratlarla birlikte yabancı basında adeta 'şov atmosferine dönüşmüş' eleştirilerini beraberinde getirmişti.