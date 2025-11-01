  • USD: 41,98 - 42,05
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 1.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 1.11.2025 - 09:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.