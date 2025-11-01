Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu
AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.