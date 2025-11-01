Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.Saat 07. 58'de, 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.