Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağışlar Bitiyor Mu?

Ege Bölgesinde bulutlu bir hava hakim. Kıyı kesimlerde yerel yağışlar da görülebilir. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 21, Denizli ve Muğla'da 19, Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinin de genelinde sağanak yağışlı bir hava var. Sıcaklıklar bölgede 15 ile 20 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü bölgede yağış beklenmiyor.Karadeniz Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu'da 15, Samsun'da 21, Trabzon'da 22 derece ölçülüyor. Yağışların etkisini hafifleterek Cuma günü de devam etmesi bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu bir hava var. Bölgenin batısında yağışlar da etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları ise 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Gaziantep'te 22, Diyarbakır'da 27, Şanlıurfa'da 25 derece ölçülüyor.