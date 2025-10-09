  • USD: 41,64 - 41,72
Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Yolda!

Gazze'de yaklaşık 2 yıldır süren saldırıların ardından tarihi ateşkese varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas barış planımızın ilk aşamasını onayladı" sözleriyle tarihi ateşkesi dünyaya ilan etti. Binlerce yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bekletildiği, ilk etapta 400 ila 600 tırın Gazze’ye gireceği ifade edildi.

Reuters'dan alınan bilgilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 24 saat içinde İsrail askerlerinin kısmi çekilme süreci başlayacak. Ayrıca karşılıklı esir takası için de ilk adımlar atılacak.

GAZZE'YE GÜNDE 400 YARDIM TIRI GİRECEK

Binlerce yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda bekletildiği, ilk etapta 400 ila 600 tırın Gazze'ye gireceği ifade edildi.

TRUMP: REHİNELER SERBEST KALACAK, İSRAİL ÇEKİLECEK

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Trump'ı resmi garantör olarak Mısır'a davet edeceği ifade edildi. Trump'ın İsrail saldırlarını durduracağı ve İsrail'in çekileceği belirtildi. Mısır basınında Trump'ın Mısır ve İsrail'de bazı yerleri ziyaret edeceği ifade edildi.