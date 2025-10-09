Ateşkesin Ardından Yardım Tırları Yolda!

Reuters'dan alınan bilgilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk 24 saat içinde İsrail askerlerinin kısmi çekilme süreci başlayacak. Ayrıca karşılıklı esir takası için de ilk adımlar atılacak.Binlerce yardım tırının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda bekletildiği, ilk etapta 400 ila 600 tırın Gazze'ye gireceği ifade edildi.Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Trump'ı resmi garantör olarak Mısır'a davet edeceği ifade edildi. Trump'ın İsrail saldırlarını durduracağı ve İsrail'in çekileceği belirtildi. Mısır basınında Trump'ın Mısır ve İsrail'de bazı yerleri ziyaret edeceği ifade edildi.