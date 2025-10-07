Filistin Direnişinin 2 Yılı!

Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, 7 Ekim 2025 itibarıyla 732'nci gününe ulaştı. İki yılı geride bırakan bu yıkıcı süreçte 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi, 169 bin 679 kişi yaralandı. 10 binden fazla kişi hâlâ kayıp. Milyonlarca insan zorunlu göç, açlık, yıkım ve psikolojik travma altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırılar, uluslararası sessizlik ve çifte standartlar gölgesinde devam ediyor.Gazze'den edinilen bilgilere göre, rejim güçleri son 24 saat içerisinde kentin kuzeybatısı, güneyi ve doğusuna onlarca hava ve topçu saldırısı düzenledi. Nasr, Tel el-Hava, Şucaie ve Şalihat bölgeleri hedef alınırken, birçok ev yerle bir edildi. Gazze Şifa Tıp Kompleksi'ne başına mermi isabet etmiş bir genç kız getirildi. Güney Gazze'deki Sebra Mahallesi'nde ise bir araç bombalandı.Saldırılarda özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hedef alınıyor. Son verilere göre, 20 bin çocuk, 12 bin 500 kadın ve binden fazla bebek yaşamını yitirdi. Bu sayıya, savaş sırasında doğduktan kısa süre sonra şehit olan 450 bebek de dahil. Sağlık altyapısının büyük ölçüde yok edilmesi, sivillerin korunmasını imkânsız hâle getirdi. Şimdiye kadar 1.670 sağlık personeli, 140 sivil savunma görevlisi ve 254 gazeteci yaşamını yitirdi.Resmî raporlar, saldırıların Gazze'de 15 binden fazla sivil katliama, 90'dan fazla okul ve üniversitenin yıkılmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 835 cami, 3 kilise ve 40 mezarlık hedef alındı. Gazze'nin yaklaşık yüzde 80'i işgal ve yıkım altında bulunuyor. Eğitim kurumları, hastaneler ve sığınaklar özellikle hedef alınarak sivillerin korunması engelleniyor.ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, İsrail'e silah, mühimmat ve istihbarat desteği sağlayarak saldırıların sürmesine doğrudan katkı sunuyor. Bu askeri destek, uluslararası kamuoyunun tepkisizliğiyle birleşince, katliamların boyutu her geçen gün daha da büyüyor.Birleşmiş Milletler ve uluslararası insani yardım kuruluşları, saldırılara karşı etkili bir müdahalede bulunamıyor. Bazı kurumlar, Siyonist rejimin ve ABD'nin siyasi baskısı altında işlevsiz hâle gelirken, sivillere gerçek anlamda koruma sağlanamıyor. Filistinli yetkililer, uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve acil müdahaleye çağırıyor.Milyonlarca Filistinli, göç, yıkım, açlık ve travmalarla baş etmeye çalışıyor. Eğitim, sağlık ve sosyal yaşam neredeyse tamamen çökmüş durumda. Çocuklar ve gençler, umutlarını kaybetmiş şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.Gazze'de yaşananlar sadece bir savaş değil; aynı zamanda uluslararası hukuk ve insan haklarının açık bir ihlali olarak kayıtlara geçiyor. Uluslararası toplum bu sessizliğini sürdürdükçe, soykırımın etkileri daha da derinleşmeye devam edecek.