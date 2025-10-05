Google Yapay Zekaya Engel Mi? Borsada Çakıldı! 

Yapay zekâ fırtınası tüm şiddetiyle devam ederken sohbet robotlarının arama motorlarına gerek bırakmadan kullanıcıya rafine bilgi sunması sayesinde Google'ın tahtının sallantıya girdiği yorumları yapılıyordu. Google ise kritik bir hamle ile iplerin elinde olduğunu gösterdi.Google geçtiğimiz ay arama parametrelerinde önemli bir değişiklik yaptı. Num=100 olan parametreyi 10 yaparak arama sonuçlarında 100 değil maksimum 10 sonucun görüntülenmesine izin verdi. Bu parametrenin kaldırılması internetin 'uzun kuyruk' olarak tanımlanan 11-100 arasındaki sıralamalara erişimi yüzde 90 oranında azalttı.Büyük dil modelleri (örneğin OpenAI, Perplexity) Google'ın indeksli sonuçlarına ve kendi tarayıcılarına dayandığı için genellikle 11-100 sıralamalarında yer alan siteler haliyle dil modelleri tarafından daha az alıntılanmaya başladı. Araştırmalar web sitelerinin yüzde 77'sinin anahtar kelime görünürlüğünü kaybettiğini gösteriyor. Bunlardan birisi olan Reddit, alıntılanma oranı azalınca hisse senedi fiyatında yüzde 14 civarında bir düşüş yaşadı.Uzmanlar bu durumun girişimler için zorlayıcı olduğunu ve görünürlüğün azalmasının risk taşıdığını dile getiriyor. Özellikle etkili bir Keşfet stratejisi olmadan girişimlerde başarının yakalanması pek mümkün görünmüyor.Diğer taraftan Google'ın bu hamlesinin yapay zekâ şirketlerini daha fazla API ücreti ödeme ya da kendi tarayıcısını geliştirmek zorunda bırakma gibi davranışlara yönelteceği ve SEO performansını düşüreceği eleştirileri de mevcut. Ayrıca Google'ın yapay zekâ fırtınasından bir şekilde en büyük faydayı sağlayacak şirketlerden biri olarak çıkabileceği düşünülüyor.