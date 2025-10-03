Fatih Altaylı'nın Tutukluğu Devam!

Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme...Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında 20 Haziran günü yaptığı yayın sonrası 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştı.Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti.Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda başlandı.Duruşmada Altaylı'nın savunması alındıktan sonra karar için 15 dakika kadar ara verildi.Davada ara kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 26 Kasım'a ertelendi.'Cumhurbaşkanını tehdit' suçunun kendisini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü anlatan Altaylı, 'Bu yaşıma kadar tek bir kişiyi bile tehdit etmedim. Aksine tehdit edildim, 30 yıl boyunca devlet tarafından korundum' dedi.Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “YouTube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.