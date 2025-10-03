Dünya Sumud İçin Ayakta!

Korsan güç İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen ve küresel dayanışmanın sembolü haline gelen Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, dünya genelinde büyük tepki uyandırdı. Aralarında Meksika, Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Yunanistan, Fransa, Almanya, İtalya, Tunus ve İspanya'nın da bulunduğu birçok ülkede on binlerce insan sokaklara dökülerek İsrail'in saldırganlığını ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunu protesto etti. Bu küresel öfke dalgası, vicdanların artık daha fazla suskun kalmayacağının ve halkların Filistin'le dayanışma içinde olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koydu.Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan binlerce kişi, saldırıya sert tepki gösterdi. İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, Küresel Sumud Filosu'nun meşru ve insani misyonuna dikkat çekti. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da ise Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini belirten pankartlar taşıyarak, saldırının bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Benzer görüntüler, Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da da yaşandı. Yüzlerce kişi, 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları eşliğinde yürüdü. Kolombiya'da 7. Cadde'yi trafiğe kapatan eylemciler, 'Gazze'deki soykırımı durdurun' diyerek İsrail'in saldırılarını kınadı.İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı, Avrupa'da da geniş tepkilere yol açtı. İtalya'da ülkenin en büyük işçi sendikası CGIL, bugün ülke çapında grev. Metal işçileri sendikası FIOM ve USB de bu greve katılacaklarını duyurarak, “Bu sadece bir saldırı değil, insanlık onuruna karşı bir tehdittir” açıklamasında bulundu. Başkent Roma başta olmak üzere Bologna, Cenova, Milano, Perugia ve Napoli'de halk sokaklara dökülerek Filoya saldırıyı protesto etti. İtalya'da ayrıca sol muhalefet partileri İsrail'i sert şekilde eleştirdi. 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de yaşananların çok ciddi bir kriz olduğunu belirterek, İsrail donanmasının açıkça barışçıl bir eyleme saldırdığını söyledi.İspanya'da Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları sokağa çıktı. İspanya'nın 35 kentinde öğrenciler, Filistin'e destek ve Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla meydanlara inerek İsrail'i protesto etti. Öğrenciler Sendikası'nın 'Filistin halkına soykırımı durduralım' çağrısı üzerine binlerce öğrenci ders bırakma eylemine katıldı. Ülke genelindeki gösterilerin en büyüğü, 4 binden fazla kişinin katıldığı başkent Madrid'de gerçekleşti. Kent merkezinde 'Soykırımı durdurmak için her şeyi durdurun' pankartı arkasında yürüyen öğrenciler, 'Bütün gözler Küresel Sumud Filosu'nda', 'Barış', 'Yaşasın Filistin halkının mücadelesi', 'Özgür Filistin' ve 'Katil İsrail' sloganları attı. Koalisyon hükümetinin ortağı Sumar, “Bu barbarlığa karşı sessiz kalmak suç ortaklığıdır” diyerek halkı ayağa kalkmaya çağırdı. Podemos lideri Ione Belarra ise İsrail'in eylemlerini açıkça savaş suçu olarak nitelendirdi.Fransa'da dün düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler ise Sumud Filosu'na saldırının ardından Filistin'e destek eylemlerine dönüştü. Başta başkent Paris olmak üzere binlerce kamu çalışanı İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı lanetleyen sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki ana tren istasyonunda bir araya gelen yaklaşık yüzlerce kişi, İsrail'in filosuna yönelik saldırısını protesto etti. 'Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor' sloganları atılan eylem, polisin müdahalesiyle dışarı taşındı. Aralarında Yahudi aktivistlerin de bulunduğu bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. İngiltere'de halk, İsrail'in futboldan menedilmesi çağrısıyla Wembley Stadı'na yürüdü.Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta, Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi İsrail'i kınadı. Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları birlikte dalgalandı. Filoda eşi bulunan aktivist Cevahir Şenne, “İsrail'in saldırıları bizi yıldıramaz. İnsanlık ve adalet için yoluna devam edecek” dedi. Uluslararası kamuoyuna açık çağrıda bulunan Şenne, sessiz kalmanın İsrail'in suçlarına ortak olmak anlamına geldiğini belirtti.