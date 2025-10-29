Ümraniye'de yol çöktü!

Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Ümraniye'de İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki bir inşattın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın bitişiğindeki caddenin bir kısmında çökme oluşurken, itfaiye, polis, zabıta, İGDAŞ ve İSKİ ekiplerine haber verildi.CADDE TRAFİĞE KAPATILDIPolis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.