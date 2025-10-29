Altın Güne Nasıl Başladı?

Altın fiyatları son günlerde sert düşüşler yaşadı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik yumuşayan atmosfer, yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşmasına neden oldu.Uzmanlara göre, ons altın için kritik seviye 4 bin dolar. Bu seviyenin altındaki hareketler 3 bin 940–3 bin 950 dolar bandını etkileyebilir ve 3 bin 800 doların altına gerileme riski oluşturabilir.Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)5.346,40 5.347,099.163,00 9.296,0018.325,00 18.580,0036.538,00 37.013,00Ekonomist Tuna Kaya, altın fiyatlarındaki gerilemeyi değerlendirerek, ons ve gram altın için kritik seviyelere dikkat çekti.Kaya, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta ve uzun vadeli yatırımcılar için düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirtti:“Bu hafta Çarşamba günü Fed faiz kararı açıklanacak. 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Fed bilanço küçültmeyi durdurursa, bu durum özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacaktır.”Kaya, altının son dönemde rekor üstüne rekor kırdığını ancak bu yükselişin ardından bir düzeltme süreci yaşandığını belirtti:“Eylül ve ekimde önemli kazançlar elde edildi. Ancak Fed'in faiz indirim sürecinin devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile ABD'nin ticaret müzakerelerine yeniden başlaması altındaki yükselişi durdurdu ve kâr satışlarını beraberinde getirdi.”Kaya'ya göre ons altın için 4 bin dolar seviyesi kritik bir eşik. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3 bin 940–3 bin 950 dolar bandı etkilenebilir, 3 bin 800 doların altına düşüş riski gündeme gelebilir.Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 50–4 bin 70 dolar bandı ve 4 bin 96 dolar direnci izleniyor.Gram altın için kritik destek 5 bin 294 TL seviyesinde. Bu desteğin kırılması halinde 5 bin TL bölgesi gündeme gelebilir.Kaya, uzun vadede altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirterek, “Yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli.” değerlendirmesinde bulundu.