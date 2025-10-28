Trabzonlu Mühendisten Park Soruna Karekod Çözümü!

Trabzon'da yaşayan iki çocuk babası Hüseyin Şentürk (43), 9 yıl görev yaptığı polislik döneminde edindiği tecrübelerden yola çıkarak şehir içi trafik sorununa yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Şentürk, hatalı park nedeniyle çağrı merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmesini önlemek amacıyla, araç sahiplerine doğrudan ulaşılmasını sağlayan “karekod tabanlı iletişim sistemi” tasarladı.155 Polis İmdat hattında görev yaptığı yıllarda gelen çağrıların önemli bir kısmının park sorunlarıyla ilgili olduğunu fark eden Şentürk, polisliği bıraktıktan sonra bilgisayar mühendisliğine yöneldi. Edindiği bilgi birikimini sahadaki deneyimiyle birleştiren Şentürk, camına karekod yapıştırılan araçlara doğrudan erişim sağlayan bir sistem geliştirdi:Trabzon'da hatalı park büyük bir sorun. Araç sürücüleri birbirine ulaşamıyor, 155 hattı bu yüzden sürekli meşgul oluyordu. Bilgisayar mühendisliğiyle polisliği birleştirerek bu soruna karekodla çözüm buldum. Artık polislerin telefonları daha az çalacak.Sistemin özellikle yangın veya acil müdahale gerektiren durumlarda hayat kurtarabileceğini söyleyen Şentürk, şu ifadeleri kullandı:İtfaiyelerin girişini kapatan araçlara ulaşmak bazen imkânsız oluyordu. Karekod sistemiyle sürücüye saniyeler içinde ulaşmak mümkün olacak. Böylece hem zaman kaybı ortadan kalkacak hem de acil hatlar gereksiz yere meşgul edilmeyecek.Projeyi yakın çevresinde test eden Şentürk, sistemi daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor:Bazı sürücüler özellikle kadınlar telefon numaralarının görünmesini istemiyor. Yakında, numara görünmeden iletişim kurulabilecek bir versiyon geliştireceğim. Böylece hem gizlilik korunacak hem de iletişim sağlanacak.Otopark görevlisi Muhammet Kölemenoğlu, projenin pratik bir çözüm sunduğunu belirtti:“Bazen araç sahibine ulaşamıyoruz, otopark kilitleniyor. Bu sistem günümüz teknolojisine uygun, hızlı ve rahat bir çözüm olur.”Sürücü Meryem Betül Akgün ise sistemin mağduriyetleri azaltacağı görüşünde:“Araçta telefon numarası bırakılmadığında sık sık sorun yaşıyoruz. Karekod sayesinde sürücüye kolayca ulaşabilir, emniyeti de meşgul etmemiş oluruz.”Hüseyin Şentürk'ün geliştirdiği karekod tabanlı sistem, trafikte iletişimi kolaylaştırarak zaman kaybını önlemeyi ve polis hatlarının gereksiz çağrılarla dolmasını engellemeyi hedefliyor.Proje, ilerleyen dönemde ulusal ölçekte yaygınlaştığında, hem sürücüler hem de acil durum ekipleri için önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.