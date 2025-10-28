Bakan Tekin: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Posterinin Okullarda Yer Alması Anayasal Bir Zorunluluk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağıyla birlikte okullarda asılmasına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakanlık tarafından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin bayrak ve Atatürk fotoğrafı ile birlikte görünür şekilde yer alması istenmişti. Bu karar kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Bakan Tekin İstanbul'da yaptığı açıklamayla konuya netlik getirdi.Tekin, “Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması en önemli görevlerimizden biridir” diyerek şunları söyledi:“Bu konuda üç temel unsura dikkat edilmelidir. Birincisi, üzerimizde dalgalanmasından gurur duyduğumuz Türk bayrağıdır.İkincisi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.Üçüncüsü ise, Anayasamızın 104'üncü maddesine göre cumhuriyeti ve milli birlik ile beraberliği temsil eden Cumhurbaşkanımızdır.”Milli Eğitim Bakanı, bu çerçevede alınan kararın gayet doğal olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:“Biz istedik ki çocuklarımız cumhuriyetin değerlerini sahiplenirken Atatürk'ü, bayrağımızı ve milli birliğimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızı da birlikte görsünler. Bu konuda yapılan eleştirileri okuyorum, gerçekten üzücü buluyorum.”Tekin, uygulamanın yasal dayanağını hatırlatarak şunları ekledi:“Cumhurbaşkanımız, halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyuyla seçilmiş bir liderdir.Cumhurbaşkanımızın, Atatürk ve Türk bayrağıyla birlikte okullarda yer alması; cumhuriyetimize sahip çıkmanın hem toplumsal hem hukuki bir gereğidir.Dolayısıyla bu adım yerinde ve anayasal bir zorunluluk çerçevesindedir.”