29 EKİM ŞİİRLERİ: Atatürklü, Bayraklı, Anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, geçmişten bugüne bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan güçlü ifadelerle kaleme alınıyor. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yücelten dizeler, bayrak sevgisiyle harmanlanarak anlamlı bir atmosfer oluşturuyor. Duygusal ve etkileyici yapısıyla öne çıkan bu şiirler, özellikle okul etkinliklerinde ve resmi kutlamalarda tercih ediliyor. "29 Ekim şiirleri", "Atatürklü şiirler", "Bayrak temalı Cumhuriyet şiirleri" gibi aramalar yoğun şekilde yapılıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine örnekler...Bu sabah içimde bir tazelik var,Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!Sokaktan yükselen şu şen naralar,Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!Nerede o dünkü ateşli nabız,Nerede yastıkta kıvranan başım?Bu sabah içimde çelikten bir hız,Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.Az önce fecirle kaçan yıldızlarBaşımdan yağıyor daha bol, gümrah,Şimdi benliğimde bir bütünlük var,İçimde bir âlem gizli bu sabah.Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,Bu bizim davarlar, bizim danalar,Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,Bu yiğit erkekler, yiğit analar.Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,Bu yanık çehreler, bu bizimkiler,Bu ağaç, bu çiçek, bu çiy, bu renkler,Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,Bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!Bu sabah içimde bir tazelik var,Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!Ey rüya, ey hayal, beni terk etme.Ey sabah, koynunda şenim, hem zinde,Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,Bir bahar öğlesi gibi çimende.Siz şimdi sokaktan geçen oymaklar,Yürüyün siz bütün il çocukları,Göğüslerde gurur, elde bayraklar,Yürüyün başlar dik, alın yukarı.Yürüyün ardından siz emellerin,Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,Uzaktan çırpınsın size ellerim,Çırpınsın yüreğim, durana kadar.Bu sabah içimde bir tazelik var,Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!Komşular, şaşmayın bana komşular,Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!Ahmet Kutsi TECERCoşkunuz, sevinçliyiz.Ayrı, gayrı değiliz,Bütün Türkler hep biriz,Yaşasın cumhuriyet.Dünyaya şeref saldık,Nice ülkeler aldık,Alnı lekesiz kaldık,Yaşasın cumhuriyet.Atatürk kalbimizde,Yürürüz her gün biz deOnun çizdiği izde,Yaşasın cumhuriyet.Türk, askerdir doğuştan;Hoşlanırız boğuştan,Bize anadır vatan,Yaşasın cumhuriyet...Yaşasın vatan ana,Bağlıyız candan ona,Ne mutlu Türk olana,Yaşasın cumhuriyet.Gönül verdik,Sana erdik.Ey hürriyet,Cumhuriyet.Herkes sever,Seni över.Ey hürriyet,Cumhuriyet.Canımızdasın,Kanımızdasın.Ey hürriyet,Cumhuriyet.B. Kemal ÇAĞLARGündüz herkes neşeli,Şenlik olur akşamı.Bayramların güzeli,Cumhuriyet Bayramı.Her bayramla bir tutmam,Bu bayram, büyük bayram.Yurtta üç gece, üç gün,Eğlence var, şenlik var.Işıklar yanar bütünDalgalanır bayraklar.Her bayramla bir tutmam,Bu bayram, büyük bayramNecdet Rüştü EFEEn güzel günümüzdür,Demokrasi ürünüdür,Atatürk'ün eseridir,Yirmi Dokuz Ekimler...Vatandaşın hür sesi,Vatanımın neşesi,Kucaklıyor herkesi,Yirmi Dokuz Ekimler.Cumhuriyet kuruldu,Türk'ün sesi duyuldu,Törenlerle kutlandı,Yirmi Dokuz Ekimler.Fethi BOLAYIREğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe."Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağaCanavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…Ömer Bedrettin UŞAKLI