10 Kasım tatil mi? 10 Kasım 2025 hangi güne denk geliyor?

10 Kasım 2025 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi? Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle 10 Kasım anma etkinliklerine katılacaklar 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını merak edip araştırıyor. İşte 10 Kasım'la ilgili ayrıntılar...
10 KASIM TATİL Mİ?
10 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak, Atatürk'ü Anma Günü olarak anılır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle okullarda, resmi kurumlarda ve çeşitli yerlerde anma törenleri düzenlenir. 10 Kasım sabahı saat 09:05'te ülke genelinde saygı duruşu yapılır.
10 KASIM 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım 2024 bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu doğrultuda 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü Anma Günü için yas tutulacak.