10 Kasım tatil mi? 10 Kasım 2025 hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Okulların açılmasıyla birlikte özellikle öğrenci ve veliler tüm resmi günleri ve bu günlerin tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu günlerden biri de 10 Kasım... Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılıp ebediyete irtihal ettiği gün her yıl olduğu gibi bu yıl da saygı ve minnetimizi göstereceğimiz törenlerle anılacak. Peki, bu özel günde okullar ve resmi kurumlar dahil iş yerleri tatil mi? Bu yıl 10 Kasım hangi güne denk geliyor? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 10 Kasım 2024 tarihi ve tatil durumuyla ilgili merak edilenler...