10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resimleri, şiirleri ve mesajları paylaşmak isteyenler için hazırlanmış bu habere göz atabilirsiniz. Bu özel günde, Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla resimler, şiirler ve anlamlı mesajlar paylaşılır.10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, her yıl aynı saatte düzenlenen törenlerle anılır. Bu tarih, Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir ve ülke genelinde saygı duruşları, anma etkinlikleri ve çeşitli programlarla kutlanır.Atatürk'ü anmak için yazılan şiirler, 10 Kasım'ın duygusal atmosferini yansıtır. Bu şiirler, okullarda düzenlenen törenlerde okunur ve Atatürk'ün ideallerini, mücadelesini ve bıraktığı mirası hatırlatır. Örneğin, 'Atatürk Şiiri' adlı eser, onun büyüklüğünü ve Türk milletine kattıklarını vurgular.Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,Ulusun egemen olduğunuÖzgür olduğunuHaykıracağım haykıracağım işte,Senin sustuğunca!Yolunda yürüyeceğim Atatürk;Ana baba oğul kız,Dere tepe bucak köy,Yeryüzü yaşamalarımla değilOralarda, Senin gittigince!Atatürk, taşıyacağımÇanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,Senin taşıdığını;Yurdun gök ülküsüDalgalanırken,Senin bayrağını yücelteceğim.Senin çıktığınca.F. Hüsnü DAĞLARCASen Atatürk'ü tanımazsın çocuğumNe insandı O, ne insandı.İzmir'e gelişini görseydin.Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.Benzerdi sana, banaBizim gibiydi eli, ayağıAma bir yol baksaydın yüzüne.İçin sevgisiyle dolardı.Vapura biniyorsak dilediğimizde,Sokakta geziyorsak hür,İyi bak dört yana,Atatürk'ün aklı görünür.Arı Türkçe konuşuyorsak,Türkçe düşünüyorsak bugün,Her işimizde O'nun gücü.Büyük öğretmeni Türk'ün.Halkımızın arasında, halktan,Davul vurur dengi dengine.Dünya rastlamış mıdır?Atatürk'ün dengine.N. Ulvi AKGÜNUlu rüzgâr esmedikçeYaşamak uyumak gibi.Kişi ne zaman dinç;Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.Ekmek olmak için önceBuğday olmak gibi.Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçeCılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişeneHer ışık-kaynak gibi.En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,Daha da yakınsın, daha da sıcakBıraktığın toprak gibi.Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.Behçet NECATİGİLSordum seni;Dağına, taşına Türkiye'min,Herkes kendinden emin,Yükseldi gür sesler;Umutlar, sevgiler:O biziz, O bizleriz.Hepimiz bir parçayızAtatürk'ten,Bütün doğa,Atatürk'ü anar,Atatürk'ü şaşar.Herşeydir OTürkiyem'de.Göller, ırmaklar, ormanlar.İmza imza Atatürk yazar.M. Vasfi SARAL10 Kasım'da, Atatürk'ün özlü sözleri ve onunla ilgili anlamlı mesajlar paylaşılır. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Eğer fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.' sözü, onun düşüncelerinin önemini vurgular. Bu tür mesajlar, Atatürk'ün mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacı taşır.'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Fikirlerinle daima yolumuzu aydınlatıyorsun.''Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz. Emanetin bizde, yolunda yürüyoruz.''Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ü rahmet ve özlemle anıyoruz.''Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ü rahmet ve özlemle anıyoruz.''Atatürk'ü anmak, onun değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe emin adımlarla yürümektir. Ruhu şad olsun.''Kalplerimizde yaşattığımız sevgisi ve mirası ile Atatürk'ü daima anıyoruz. Saygı ve özlemle...''Bir ulusun bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz.''10 Kasım, sadece bir anma günü değil, Atatürk'ün ilkeleriyle aydınlanma günüdür. Ruhu şad olsun.''Büyük lider Atatürk'ü kaybedişimizin yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Eserlerin ve fikirlerin daima yolumuzu aydınlatacak.'10 Kasım'da, saat 09.05'te ülke genelinde sirenler çalar ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunur. Anıtkabir başta olmak üzere çeşitli anıt ve meydanlarda törenler düzenlenir. Okullarda ve resmi kurumlarda Atatürk'ü anma programları gerçekleştirilir. Ayrıca, medya organlarında Atatürk'ün hayatı ve eserleriyle ilgili programlar yayımlanır.10 Kasım, Atatürk'ün bıraktığı mirası hatırlamak ve onun ideallerini yaşatmak için önemli bir gündür. Bu özel günde, resimler, şiirler ve mesajlarla Atatürk'ü anmak, onun değerlerini gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşır.