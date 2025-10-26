O Markadan Kamerada İlk!

Mobil cihazlar için 200MP kamera sensörünü piyasaya süren ilk şirket olan Samsung'un ultra yüksek çözünürlük pazarındaki hakimiyeti yakında zorlanabilir. Başlangıçta Motorola Edge 30 Ultra'da kullanılan, ardından Samsung'un kendi Galaxy S23 Ultra modelinde yerini alan bu çözünürlüğe, Sony de kendi cevabını vermeye hazırlanıyor.Yıllardır 50MP sensörlere odaklanan Sony, şimdi mobil alanda devrim yaratacak ilk 200MP kamera sensörünü tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı FeniBook, Sony'nin mobil cihazlar için geliştirdiği ilk 200MP kamera sensörüne ait ilk detayları ortaya çıkardı. Sensörün adının LYT-910 olacağı bildiriliyor.Boyut: 1/1.11 inç.Piksel Boyutu: 0.7µm.Çözünürlük: Piksel gruplama (pixel binning) teknolojisi sayesinde 50MP ve 200MP çözünürlükte görüntüler yakalayabilecek.Bu yeni sensör, sensör içi kırpma (in-sensor crop) özelliği ile 2 kat ve 4 kat kayıpsız kalitede yakınlaştırma (zoom) çekimleri sunabilecek. Ayrıca, 100dB'den fazla dinamik aralık ile üstün HDR performansı vaat ediyor. Video tarafında ise HDR destekli 4K 120fps ve 8K 30fps video kaydı sunması bekleniyor.Sony LYT-910'un 1/1.11 inçlik boyutu, onu Samsung'un mevcut en büyük 200MP sensörü olan ISOCELL HP1 (1/1.22 inç) ve en iyi 200MP sensörü ISOCELL HP2 (1/1.4 inç) ile doğrudan rekabete sokuyor.Sony LYT-910'un gelecek yıl OPPO Find X9 Ultra ve Vivo X300 Ultra gibi amiral gemisi modellerinde kullanılması bekleniyor. Samsung'un ise kendi 200MP sensörlerini ürettiği için bu çipi kendi telefonlarında kullanması beklenmiyor. Nitekim Galaxy S26 Ultra'nın da mevcut ISOCELL HP2 (200MP) sensörünü kullanmaya devam etmesi bekleniyor.