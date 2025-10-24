  • USD: 41,84 - 41,92
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Ekleme: 24.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 14:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati arasındaki görüşmelerde, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.