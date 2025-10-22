Tekirdağ’da CHP kongresinde ortalık karıştı: ‘Kovun beni’ diyerek salonu terk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Kongresi'nde tansiyon yükseldi. Kürsüye çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, partisini ve bazı yöneticileri sert sözlerle eleştirerek, “Kovun beni bu partiden” diyerek salonu terk etti. Konuşmasına 31 Mart yerel seçim sürecine değinerek başlayan Akay, partisi tarafından üçüncü kez aday gösterildiğini hatırlattı. Seçim döneminde bazı partililerin farklı partiler için çalıştığını ileri süren Akay, “Çerkezköy'de açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu” dedi.‘SEÇİM SONRASI ÖDÜLLENDİRİLDİLER'Akay, bu kişilerin seçim sonrası ödüllendirildiğini iddia ederek, “Organize ettirenlerin de, edenlerin de bir kısmı şu an burada, bu salonda aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. Yetmezmiş gibi ilçe yöneticiliği görevi verdiler” ifadelerini kullandı.Salondaki tansiyonun yükselmesi üzerine sözlerine daha sert bir dille devam eden Akay, “İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz” dedi. Parti yönetimini de eleştiren Akay, “Yüksek Disiplin Kurulu'na sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı değildir” ifadelerini kullandı.KOVUN DİYEREK SALONU TERK ETTİSalondan ayrılmadan önce partililere de seslenen Akay, “Hepimiz bu partinin evlatları mıyız değil miyiz, karar verin. Biz sadece CHP iktidarı için çalıştık. Eğer çözüm bizi kovmaksa kovun. Bu kavgaya bir son verin” dedi. Konuşmasının ardından Vahap Akay, partililerin şaşkın bakışları arasında salonu terk etti.