Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te!

Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e gitti.Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki 2'nci durağı Katar olacak. Yarın, Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Es-Sani ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konu ele alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşası liderlerin ana gündem maddesi olacak.Erdoğan, Körfez seyahatinin son durağı olan Umman'a Perşembe günü gidecek. Cumhurbaşkanı, Başkent Maskat'ta Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Ekonomik iş birliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor. İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından programı dahilindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.