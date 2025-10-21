Ankara'da Su Krizi Büyüyor!

Ankara'da su krizi sürüyor.Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde vatandaşlar, uzun su kuyruklarında bekledi.Bu durumun geçtiğimiz hafta sona erdiği açıklanmıştı ancak barajlardaki durum aksini söylüyor...Ankara'da baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi endişe yaratıyor.Planlı su kesintilerinin başladığı Ankara'da bazı mezarlıklardaki su hayratlarının dahi kapatıldığı gündeme geldi.Ankara'da barajlarda su seviyesinin düşmesi, planlı kesintileri de getiriyor.Planlı kesintiler ise ellerinde bidonlarla vatandaşları su tankerlerinden su taşımak zorunda bırakıyor.