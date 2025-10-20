Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de ise sis ve pus etkili olacak.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Bursa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de sis etkili olabilir.
İzmir: 22°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Muğla: 21°C – Aralıklı sağanak
Denizli: 21°C – Öğle saatlerinden itibaren yağışlı
Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 28°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Antalya: 27°C – İç kesimlerde sağanak
Hatay: 26°C – Aralıklı yağışlı
Isparta: 19°C – Öğleden sonra sağanak
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Karaman hariç bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 17°C – Sabah saatlerinde sağanak
Konya: 18°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak
Çankırı: 18°C – Sabah saatlerinde yağışlı
Eskişehir: 17°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı.
Bolu: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak
Sinop: 17°C – Sabah ve öğle saatlerinde yağışlı
Düzce: 18°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 16°C – Çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
Trabzon: 17°C – Kuvvetli sağanak
Rize: 18°C – Aralıklı ve kuvvetli sağanak
Samsun: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak
Amasya: 17°C – Öğle saatlerinde sağanak
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.
Erzurum: 11°C – Yükseklerde karla karışık yağmur
Kars: 16°C – Yağmur ve yer yer kar
Van: 18°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 22°C – Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu. Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Diyarbakır: 25°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep: 25°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 22°C – Parçalı bulutlu
Siirt: 26°C – Gece saatlerinden sonra yağmurlu