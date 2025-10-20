Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Bölge Bölge Hava DurumuParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutluBursa: 20°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutluKırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de sis etkili olabilir.İzmir: 22°C – Öğleden sonra sağanak yağışlıMuğla: 21°C – Aralıklı sağanakDenizli: 21°C – Öğle saatlerinden itibaren yağışlıAfyonkarahisar: 18°C – Parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.Adana: 28°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlıAntalya: 27°C – İç kesimlerde sağanakHatay: 26°C – Aralıklı yağışlıIsparta: 19°C – Öğleden sonra sağanakParçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Karaman hariç bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.Ankara: 17°C – Sabah saatlerinde sağanakKonya: 18°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanakÇankırı: 18°C – Sabah saatlerinde yağışlıEskişehir: 17°C – Parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı.Bolu: 15°C – Sabah saatlerinde sağanakSinop: 17°C – Sabah ve öğle saatlerinde yağışlıDüzce: 18°C – Parçalı bulutluZonguldak: 16°C – Çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.Trabzon: 17°C – Kuvvetli sağanakRize: 18°C – Aralıklı ve kuvvetli sağanakSamsun: 15°C – Sabah saatlerinde sağanakAmasya: 17°C – Öğle saatlerinde sağanakParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.Erzurum: 11°C – Yükseklerde karla karışık yağmurKars: 16°C – Yağmur ve yer yer karVan: 18°C – Parçalı bulutluMalatya: 22°C – Parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu. Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor.Diyarbakır: 25°C – Parçalı bulutluGaziantep: 25°C – Parçalı bulutluMardin: 22°C – Parçalı bulutluSiirt: 26°C – Gece saatlerinden sonra yağmurlu