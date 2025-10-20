  • USD: 41,79 - 41,86
Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de ise sis ve pus etkili olacak.

Ekleme: 20.10.2025 - 09:17 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:20 / Editör: Erhan Şimşek
Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de sis etkili olabilir.

İzmir: 22°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

Muğla: 21°C – Aralıklı sağanak

Denizli: 21°C – Öğle saatlerinden itibaren yağışlı

Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 28°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya: 27°C – İç kesimlerde sağanak

Hatay: 26°C – Aralıklı yağışlı

Isparta: 19°C – Öğleden sonra sağanak

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir ve Karaman hariç bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 17°C – Sabah saatlerinde sağanak

Konya: 18°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak

Çankırı: 18°C – Sabah saatlerinde yağışlı

Eskişehir: 17°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı.

Bolu: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak

Sinop: 17°C – Sabah ve öğle saatlerinde yağışlı

Düzce: 18°C – Parçalı bulutlu

Zonguldak: 16°C – Çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Trabzon: 17°C – Kuvvetli sağanak

Rize: 18°C – Aralıklı ve kuvvetli sağanak

Samsun: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak

Amasya: 17°C – Öğle saatlerinde sağanak

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yağış bekleniyor.

Erzurum: 11°C – Yükseklerde karla karışık yağmur

Kars: 16°C – Yağmur ve yer yer kar

Van: 18°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 22°C – Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu. Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Diyarbakır: 25°C – Parçalı bulutlu

Gaziantep: 25°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 22°C – Parçalı bulutlu

Siirt: 26°C – Gece saatlerinden sonra yağmurlu