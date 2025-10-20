İnönü'nün yalısı için İBB yolu kapattı! Semt sakinleri hukuksuzluğa isyan etti

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Üsküdar'da bulunan ve balıkçılar tarafından yoğun olarak kullanılan Kandilli Sahili'ne, İBB ekipleri tarafından barikat çekildi.Barikatın içerisinde CHP'li Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu Edip Efendi Yalısı tarafına çekildiği ortaya çıktı.Barikatın, Mengenecioğlu'nun talebiyle İBB ekiplerince çekildiği iddia edildi. Sabah'a konuşan vatandaşlar isyan etti.Balıkçılar, 'Vatandaş şikayetçi. Biz şikayetçiyiz. Bu yol devlete ait. Hukuki olarak kapatılamaz. Yalıda İnönü'nün yeğeni oturuyor. Balıkçıların sesinden rahatsız olmuşlar. O yüzden kapattılar' dedi.İki hafta önce İBB ekiplerinden birkaç kişinin bölgeye geldiğini söyleyen balıkçılar, 'Bu yalıda Erdal İnönü'nün eşinin yeğeni kalıyor.Normalde yapmamaları lazım, kapatamazlar. Ama kapatmışlar. Burası baya bir uzundu. Buraya gelip giden, oturup çayını kahvesini içen vatandaşlar oluyordu. Artık gelemiyorlar. Balık tutamıyoruz. Bu barikatın kaldırılmasını istiyoruz' diye konuştu.