Elektrikli Otomobilde Zirve Kimin?

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı, 2025 yılının Eylül ayında da hız kesmeden büyümeye devam etti. Paylaşılan son verilere göre, geçtiğimiz ay ülke genelinde toplam 12.706 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirilirken, yılın başından bu yana satılan toplam elektrikli araç sayısı 132 bine ulaştı. Eylül ayının en dikkat çeken gelişmesi ise, ikinci modeli T10F'i piyasaya süren yerli üretici Togg'un, aylar sonra yeniden marka bazında liderlik koltuğuna oturması oldu.Eylül ayı, Togg için tam anlamıyla bir gövde gösterisine sahne oldu. Merakla beklenen fastback modeli Togg T10F, piyasaya çıkar çıkmaz 1.194 adetlik satışla muazzam bir başlangıç yaparak ülkenin en çok satan ikinci elektrikli modeli oldu. Togg'un ilk göz ağrısı olan C-SUV modeli T10X ise 1.061 adetlik satışla listede üçüncü sıradaki yerini koruyarak güçlü performansını sürdürdü. Bu iki modelin toplamda 2.255 adetlik satışı, Togg'u Eylül ayının en çok satan elektrikli otomobil markası unvanına taşıdı.Marka bazında liderlik el değiştirse de, model bazında zirvenin adı değişmedi. Yaz aylarına kıyasla daha sakin bir dönem geçirmesine rağmen Tesla Model Y, Eylül ayında gerçekleştirdiği 1.664 adetlik satışla en yakın rakibine yaklaşık 500 adet fark atarak Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili olmaya devam etti. Model Y'nin bu istikrarlı performansı, pazardaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.Listenin üst sıralarındaki rekabet de oldukça çekişmeli geçti. Son dönemin popüler modellerinden Kia EV3, 880 adetlik satışla dördüncü sırada yer alarak pazardaki iddiasını sürdürdü.Avrupalı üreticilerin de listede güçlü bir şekilde yer aldığı görüldü. Citroen E-C3 Aircross, 689 adetlik satışla altıncı sırayı alırken, listenin en dikkat çeken yeni oyuncularından biri Volvo EX30 oldu. Teslimatların hızlanmasıyla birlikte Volvo'nun kompakt SUV'u, 591 adetlik satış rakamına ulaşarak listeye yedinci sıradan güçlü bir giriş yaptı.Eylül ayında yaşanan en büyük düşüşlerden birini ise KGM markası yaşadı ve ayı yalnızca 172 adetlik satışla kapattı. Ancak markanın, yenilenen yüzüyle yılın son aylarında müşterilerle buluşması beklenen Torres EVX modeliyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.Rakamlar, Türkiye elektrikli otomobil pazarının ne kadar dinamik ve rekabetçi bir yapıya büründüğünü açıkça gösteriyor. Togg'un yeni modeliyle estirdiği rüzgar, Tesla'nın sarsılmaz model liderliği ve pazara yeni giren oyuncuların yarattığı heyecan, önümüzdeki aylarda rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.