CHP'de Nepotizm Çılgınlığı! Aile Şirketine Döndü...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası CHP'li belediyelerde rüşvet ve nepotizm skandalları ortaya çıktı. CHP yönetiminin uyarılarına rağmen, birçok belediye başkanı eş, dost ve akrabalarını kamu kaynaklarını kullanarak işe aldı ve kadrolaşmayı pervasızca sürdürdü.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuzeninin kocasını BELTUR'a, eşinin yeğenlerini İSPER ve İSPARK'a yerleştirdi. Beylikdüzü'nde Sultan İmamoğlu, yakınlarını kritik görevlere getirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini üst düzey koordinatörlük görevine atarken, ailesinin diğer üyelerini belediyenin çeşitli birimlerine yerleştirdi. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, kuzenini zabıta müdürü yaptı.Tuzla, Avcılar, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir gibi ilçelerde de benzer usulsüzlükler gözlemlendi. Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, dayısının kızını belediye şirket yönetimine aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Nedim Aydın ve Etimesgut Belediyesi'nde bazı isimlerin akraba atamaları dikkat çekti.Bursa, Balıkesir, Adana, Yalova, Antalya, Afyonkarahisar, Mersin ve Bolu'da da aynı tablo yaşanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediyesi'nde çocukları, damadı ve yeğenlerini kadrolaştırdı. Eşi Süheyla Demir Tezcan ise Çankaya Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yapıyor.CHP yönetimi bu yaygın kayırmacılık ve kadrolaşma uygulamalarını görmezden gelerek adeta suç ortaklığı yapıyor. Belediyeler, partinin değil, tek tek belediye başkanlarının aile çiftliklerine dönüşmüş durumda.