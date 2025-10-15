Kuzenini Öldürdü! ' Aylak Aylak Geziyordu '
Yüreğir ilçesinde kuzenlerin kavgasında taraflardan biri bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kuzen ifadesinde, "Kuzenim aylak aylak geziyordu. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde 38 yaşındaki Hüseyin Balkan ve 35 yaşındaki kuzeni R.B., telefonda konuştukları sırada birbirlerine küfretti.
Daha sonra Balkan, sokakta yürüdüğü sırada kuzeni R.B. ile karşılaştı.
KAVGA ÇIKTI
İki kuzen arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOPAYLA DÖVMEYE BAŞLADI
Kavga sırasında R.B. ve yanındaki arkadaşı U.U., Balkan'ı sopa ile dövmeye başladı.
Kavga sırasında Balkan, sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.
KURTARILAMADI
R.B. ile U.U. kaçarak izini kaybettirdi. Balkan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüphelilerin peşine düştü.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen cinayet ekipleri, şüphelilerin saklandığı Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini tespit etti.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Belirlenen adrese operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi de yakaladı.
'KUZENİM AYLAK AYLAK GEZİYORDU'
Emniyete götürülen şüphelilerden R.U. 'Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım.' dedi.
Diğer şüpheli U.U. ise, 'Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok.' diyerek kendini savundu.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
