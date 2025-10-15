Ali Babacan'dan CHP Çıkışı! ' Allah Ellerine Düşürmesin '

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile muhalefet çevreleri arasında gerilim...Ali Babacan, TBMM Yasama Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana gelmiş, basına yansıyan fotoğraf kareleri muhaliflerin lincine neden olmuştu.Babacan, CHP'nin eleştirileri sonrası geçtiğimiz günlerde yaptığı öfke dolu açıklamalarına bugün bir yenisini daha ekledi.Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuşan Babacan, CHP'ye yönelik 'Kendine 'demokrat' diyenler, küçük bir YouTube kanalında 'CHP yarın iktidara gelse ne yapacağı belli değil' dediği için nasıl üzerine gittiler, tweet'ini sildirdiler. Bu mu sizin demokratlığınız? Allah kimseyi ellerinize düşürmesin.' sözlerini sarf etti.'Sürekli ayak oyunları ile meşguller öyle sanıldığı gibi sayıları da fazla değil he sadece sesleri çok çıkıyor bunların ama hep bir plan peşindeler, kafalarında sürekli ona buna parmak sallayıp duruyorlar.'' ifadelerini kullanan Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Ya arkadaş 15 gün oldu, bitirin artık nedir derdiniz diyoruz. Söyleyecek olanlar söyleyenlerini söyleyeceklere söyledi. Biz de söyledik. Ama bunlar parmak sallamaya devam ediyorlar. Bitmiyor.Ama biz ne dedik? Geri adım yok dedik. Bizde geri adım yok. Bunların sesi kesilinceye değin, bizde durmak yok, bizde geri atmak yok.Onların derdi bizim kim olduğumuz.Sadece biz varız diyen dar bir zihniyetin üyeleri onların bizim bu ülkeye vaktince yaptığımız hizmetleri görmeye niyetleri yok.Bu ülkeyi daha nice katkılar sunmak için hazır olduğumuzu anlamaya niyetleri de yok. Çünkü dertleri ne yapıp, ne yapmayacağımız değil. Onların derdi bizim kim olduğumuz.Onların bizim ülkeye hizmetlerimizi görme niyeti yok. Dertleri, bizim kimliğimiz.Bu millette her seçimde onlara diyecek ki as olan siz değilsiniz kardeşim, az olan sizsiniz.‘Aslolan biziz' diyecek.‘CHP'nin ne yapacağı konusunda kimsenin fikri yok' diyenin tweet'ini sildirdiler. Bu mu sizin demokratlığınız? Allah ellerine düşürmesin.