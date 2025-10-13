Donald Trump İsrail'e İndi! ' Ateşkes Sürecek '

İsrail ve Hamas, Mısır'da ateşkes masasına oturdu.Gazze'de 2 yıl süren soykırım sona ererken ateşkes anlaşmasında her fırsatta büyük bir rolü olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e uçtu.Donald Trump'ı taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı.Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.Trump, uçakta yaptığı açıklamada, 'Ateşkes devam edecek, savaş bitti.' ifadelerini kullandı.Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da överek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan harika işler çıkardı.' dedi.İsrail'e giderken uçakta gazetecilere konuşan Trump'ın açıklamalarının devamı ise şu şekilde:İstikrar gücünü kullanmamıza çok gerek olacağını düşünmüyorum.Riviera'ya ulaşmamız kolay değil ama yıkılmış yapıların kaldırılması gerekiyor.Burası bir enkaza dönmüş durumda. Çoğu yıkılacak binalar var. Derhal başlamalıyız. Gazze'ye gitmeyi düşünürüm. Giderim. Gurur duyarım. Gitmek isterim. Ama orada önümüzdeki 10 yıllarda olağanüstülükler yaşanacak. Çok hızlı giderseniz başarılı olamazsınız.Gazze'de savaş bitti, yakında her şey düzelecek. Yıllar içinde çok güzel olacak. Belki de yüz yıllardır ilk kez barış şansı olacak.Barış çok çabuk olacak. Herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Dünyanın birçok lideri telefonla aradı.İsrail ve Arap ülkelerine birçok sözlü garanti verdik. Beni hayal kırıklığına uğratacaklarını sanmıyorum.Katarlılar çok yardımcı oldu. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan barış çabasında büyük katkı sağladı.Planlamaya göre Trump'ın İsrail ziyareti 3 buçuk saat sürecek, ardından ise ABD Başkanı Mısır'a geçecek.Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail'in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.Tel Aviv'de üç futbol sahası uzunluğunda alana yayılan büyük çaplı enstalasyona ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür mesajı yazıldı.