5G için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil haberleşmede yeni bir çağın kapısını aralayan 5G teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu.4.5G'ye kıyasla yalnızca hız açısından değil, mimari ve fonksiyonel bakımdan da çok önemli yenilikler barındıran 5G'nin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, 'Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık, ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekâya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak.' ifadelerini kullandı.5G teknolojisinin iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'5G, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilir, büyük veri dosyalarını ise kısa sürede indirebilir.'5G teknolojisinin yoğun cihaz bağlantısı sağlayarak akıllı şehirlerin temel altyapısını oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, 'Bir fabrikada binlerce makinenin birbiriyle eş zamanlı bir şekilde iletişim kurması, şehirlerdeki sensör sistemlerinin senkronize çalışması mümkün olacak. Bu da üretimde verimlilikten afet yönetimine kadar pek çok alanda gelişim sağlayacak' açıklamasında bulundu.5G'nin ağ dilimleme (network slicing) teknolojisiyle, aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar kurulabileceğini belirten Uraloğlu, 'Bir dilim akıllı araçlar için ultra düşük gecikmeyle çalışırken, bir diğeri video yayınları için yüksek hızla çalışabilecek. Bu sayede her sektöre özel çözümler geliştirilebilecek' ifadelerini kullandı.Ultra düşük gecikmelerle gerçek zamanlı uygulamaların mümkün hale geleceğinin altını çizen Uraloğlu, 5G'nin sunduğu başlıca avantajlar hakkında açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'5G'nin neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan yapılan ameliyatlar ve sanal gerçeklik gibi gerçek zamanlı uygulamalar için hayati önem taşıyor. İletişimdeki bu anlık tepki kabiliyeti, pek çok sektörde gerçek zamanlı etkileşimlerin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılacak.'5G hizmetlerinin Türkiye'de halihazırda belirli alanlarda denendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, 'Vatandaşlarımız, 5G deneyimini İstanbul Havalimanımız, dört büyük futbol kulübümüzün stadyumlarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deneyimleyebiliyor.' dedi.5G'nin yaygın kullanımı için gerekli sürecin hızla ilerlediğini belirten Uraloğlu, '16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil şebeke işletmecimiz katılabilecek. Bu ihalenin ardından, işletmecilerimiz 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte Türkiye'nin dijital geleceğini inşa edeceğiz' açıklamasında bulundu.