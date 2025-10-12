Kocaeli'de Motorlu Kurşunlama!

Gebze ilçesinde motosikletle geldikleri bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri, iş yerine tabanca ile 6 el ateş açtı.Şüpheliler ardından aynı motosikletle kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen, ardından fiziki takip yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.Olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.