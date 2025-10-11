MasterChef'ten resmen ayrıldı! Programa veda etti

Tv8’in ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 10 Ekim 2025 Cuma akşamı eleme heyecanına ve maratonuna sahne oldu. Haftanın final bölümünde rekabet dozu yükselirken, duygusal atmosfer de MasterChef Türkiye stüdyosuna yansıdı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda elenen isim İhsan Yiğit Uşak oldu. Hazırlamış olduğu tabağın diğer yarışmacıların gerisinde kalmasının ardından MasterChef 2025 macerası resmen sona erdi.22 yaşındaki İhsan Yiğit Uşak, aşçılık eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine yurt dışında yön vermek için Danimarka’ya gitti. Burada Michelin yıldızlı bir restoranda üç ay staj yaparak uluslararası mutfak deneyimi kazandı.Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da bir restoranda çalışmaya başlayan İhsan, yeteneklerini daha geniş kitlelere göstermek ve şampiyonluk için MasterChef Türkiye programına katıldı. Ancak bu hafta TV8 ekranlarında gerçekleşen eleme turunda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Şefler, genç yarışmacıya potansiyeline inandıklarını ve mesleğinde parlak bir gelecek gördüklerini söyleyerek onu alkışlarla uğurladı.