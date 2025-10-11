Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında! Tek tek komşularıyla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Rize programlarının 3.gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde sabah saatlerinde komşularıyla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Ayder Yaylası'na giderek orada kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. Ardından kahvaltı programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Rize programlarının 3.gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde sabah saatlerinde komşularıyla bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan daha sonra helikopterle Ayder Yaylası'na giderek orada kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.Ardından otelde kahvaltı programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder'deki kentsel dönüşüm incelemelerinin ardından helikopterle şehir merkezine inecek. Erdoğan yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.Ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret ederek İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan AK Parti il danışma meclisine katılacak. Erdoğan son olarak akşam saatlerinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.