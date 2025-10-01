  • USD: 41,51 - 41,59
Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN paylaşımı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN ile fotoğrafını "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır" notu ile paylaştı.

Ekleme: 1.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 1.10.2025 - 13:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ı ziyaret ettiği bir fotoğrafını paylaşarak KAAN'ın arkasında olduklarını belirtti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'1973'de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız.'

