  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

Covid’in yeni varyantı Stratus, Belarus’ta hızla yayılırken komşu ülkeler için de tehdit oluşturuyor. Avrupa’da ise özellikle İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Stratus ve Nimbus (NB.1.8.1) vakalarının artışa geçtiği bildirildi.

Ekleme: 1.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 1.10.2025 - 17:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı
Belarus'ta 'Stratus' adı verilen SARS-CoV-2 XFG varyantı hızla yayılmaya başladı. Sağlık otoriteleri, söz konusu varyantın kısa sürede bölgedeki vaka sayılarını artırabileceği ve komşu ülkelere sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

AVRUPA'DA STRATUS VE NIMBUS VAKALARI ARTIYOR
Avrupa'da özellikle İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Stratus ve Nimbus (NB.1.8.1) varyantlarıyla vaka sayılarında belirgin artış kaydedildi. Sağlık otoriteleri, yeni varyantların yayılmasıyla birlikte çok gençler ve yaşlılar arasında Covid bağlantılı hastaneye yatışların yükseldiğini bildirdi.

BELİRTİLERİ DİKKAT ÇEKİCİ
Yeni varyantların en belirgin belirtileri arasında boğazda “jilet gibi” yanma hissi, şiddetli boğaz ağrısı ve ses kısıklığı öne çıkıyor. Bunun yanında baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlar da devam ediyor.

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

TEHLİKESİ NE KADAR?
Uzmanlar, Stratus ve Nimbus varyantlarının önceki türlerden daha ağır bir hastalık tablosuna yol açmadığını vurguluyor. Ancak son genetik değişikliklerin virüsün bulaş hızını artırabileceğine dikkat çekiliyor.

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

AŞI ÇAĞRISI YAPILDI
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kış öncesinde halkı Covid, grip ve RSV'ye karşı aşı olmaya çağırarak yeni varyantlara karşı korunmanın önemine dikkat çekti.