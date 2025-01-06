Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne yönelik projeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.Mesajda şöyle denildi: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.Trabzonspor Kulübü'nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsis edilmesi bizi mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacak.Ayrıca; Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi, Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak. Bu kapsamda daha önceden görüşmelerine başladığımız dev markalarla iş birlikleri için hızlıca aksiyon alabileceğiz.Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız.Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız.Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na; Trabzon milletvekillerimiz; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz.'