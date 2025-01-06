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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 6.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 6.01.2025 - 15:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltında
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı'nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.