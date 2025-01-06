Bitlis'te kaçak göçmen operasyonu: 24 göçmen yakalandı
Jandarma ekiplerinin denetimlerinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında denetimler yaptı.
24 KİŞİLİK AFGAN GRUP YAKALANDI
Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.