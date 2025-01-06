AK Parti'den DEM heyeti ile görüşme sonrası ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Meclis turuna AK Parti grubuyla görüşmeyle devam ediyor.Heyet İYİ Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında 'Asla muhatap almayacağız' ifadelerini kullanmıştı.BAŞKAN ERDOĞAN 'TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ' DEMİŞTİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresinde, 'Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız' ifadelerini kullanmıştı.İlk olarak 2 Ocak Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet, bugün ise Meclis'te AK Parti ile istişarelere devam ediyor.Salı günü ise DEM Parti heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ziyaret edecek.