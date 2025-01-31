Kıyıya vuran teknede dehşet görüntü: Çok sayıda ceset bulundu

Yetkililer, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Ölen kişilerin kimlikleri ve uyrukları hakkında da henüz net bir bilgi bulunmuyor.Saint Kitts ve Nevis Emniyet Müdür Yardımcısı Cromwell Henry, çarşamba günü bulunan cesetlerin ileri derecede çürümüş olduğunu ve kurbanların yaş veya cinsiyetlerinin tespit edilemediğini belirtti. Kaptansız teknenin kıyıya çekildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Geçtiğimiz cumartesi günü benzer bir olay yaşanmış ve Trinidad ve Tobago açıklarında bir sandalda beş ceset bulunmuştu. Yetkililer, kötü durumda olan bu teknenin ada kıyılarına çekilmeye çalışılırken battığını açıklamıştı.Trinidad Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, son bulunan teknenin, 2021 yılında aynı bölgede tespit edilen ve içinde 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bir tekneyle benzerlik gösterdiği vurgulandı.O dönemki tahminlere göre, söz konusu tekne Afrika kıyılarından yola çıkan göçmenleri taşıyor olabilirdi.