Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Ocak 2025 altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası, Trump'ın indirim çağrısına rağmen politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketlilik yaşandı.Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.179,00 TL'den, çeyrek altın ise 5.219,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.178,43Satış 3.179,00Alış 5.164,00Satış 5.219,00Alış 10.327,00Satış 10.438,00Alış 20.593,00Satış 20.789,00Alış 2.762,80Satış 2.763,14