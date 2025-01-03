Ferdi Tayfur'un cenazeci İstanbul'a getirildi

Türk sanat camiası büyük bir kayıp verdi.Ferdi Tayfur'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi.Tayfun'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alınacak.Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edilmişti. Tayfur, aynı hastanede dün hayatını kaybetmişti.