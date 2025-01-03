Edirne'de dünden bu yana sis etkili oluyor

Edirne, dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.Gün boyu yer yer etkili olan sis gece de devam etti ve sabahın ilk ışıklarında da etkisini gösterdi.Sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü.Polis ekipleri, gece saatlerinden itibaren trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için önemli noktalarda aldığı önlemleri sürdürdü. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.