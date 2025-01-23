İstanbul'da göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi düştü

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu. Boğaz ve çevresini de etkisi altına alan sis görüş mesafesini de zaman zaman düştü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde Boğaz'ın diğer yakası görünmezken sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.Öte yandan İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis hadisesi nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü.Yolda yürüyen bazı vatandaşlar sis içinde adeta kaybolurken kuşların ise direklerin üstlerinde bekledikleri görüldü.