Sinan Engin'in kızı nişanlandı! İşte mutluluk dolu o anlar...

Beşiktaş efsanesi, Beyaz Futbol'un sevilen yorumcusu Sinan Engin'in saygıdeğer kızı Elif Engin, Ahmet Emin Ahlatcı ile nişanlandı. Nişan, Sinan Engin'in evinde aileler arasında gerçekleşti. Törene, ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı da katıldı.

Beşiktaş efsanesi, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin, evlilik yolunda ilk adımı attı.



Bu güzel çiftin nişanı, aileler arasında gerçekleşen sade ve oldukça samimi bir törenle gerçekleşti.



MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakultesi mezunu olan Elif Engin, zarafeti ve duruşuyla dikkat çekerken, çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.



'YÜREĞİNDE GÜZEL DUYGULAR TAŞIYAN...'



Nişan yüzüklerini takan Ahmet Ahlatcı, yaptığı konuşmada, 'Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Elif'i yakından tanıdıktan sonra,oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına en küçük tereddütüm bile kalmadı' ifadelerin kullandı.

EZGİ MOLA VE EŞİ DE TÖRENE KATILDI

Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın nişan törenine ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı da katıldı. 'Bir Ömür Yetmez', 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' ve 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Mola, törende sevdiklerini yalnız bırakmadı.





'BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYAN SEVGİ DOLU ÇİFT'

Sinan Engin ise kızı Elif'in mutluluğunun kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek, 'Elif ve Ahmet Emin'in birbirlerini tamamlayan, sevgi dolu bir çift olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Onların bu güzel yolculuklarında her zaman yanlarında olacağız.' dedi.

Ahmet Emin Ahlatcı, ekonomi alanında Amerika'da lisans eğitimi almış başarılı bir iş insanı olarak kariyerine devam ediyor. Ahlatcı ailesi gibi Beşiktaş taraftarı olan Ahmet Emin Ahlatcı'nın, Sinan Engin ile bu ortak tutkuyu da paylaştığı öğrenildi.

Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı'nın nişan tören, iki ailenin de mutluluğunu bir araya getirdi Çiftin düğün hazırlıklarına kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.



























